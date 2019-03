Napokon jedna lijepa priča o vojniku i ocu, koji je zbog svoje djece pokrenuo hvalevrijednu akciju

On je skupnik Hrvatske ratne mornarice, ima 24 godine i pokrenuo je akciju 'Budi dobar tata'. Petar Nižić 'izazvao' je sve očeve da na svojim profilima na društvenim mrežama sami naprave objavu u kojoj će pokazati koliko im znače njihova djeca, a pod sve da stave hashtag #budidobartata

Kako donosi zivim.hr , 24-godišnji skupnik Hrvatske ratne mornarice, Petar Nižić , pokrenuo je akciju 'Budi dobar tata'. Cilj te akcije je da 'aktivira' očeve diljem Hrvatske da putem svojih profila na društvenim mrežama sami naprave objavu u kojoj će pokazati koliko im znače njihova djeca i uz to staviti hashtag #budidobartata.

'Puno loših događaja vezano uz nasilje u obitelji u posljednje vrijeme se provlači kroz medije i pomalo gubimo vjeru u ono dobro što familija donosi. Krenimo od sebe i budimo primjer svojim odnosom prema ukućanima i tek tada će doći do promjena!' Napisao je to povodom Dana žena, na svom Facebook profilu Petar Nižić, otac dvoipolgodišnje kćerkice Lare.

Inače, Petar je kao mlad ostao bez majke, a ubrzo nakon toga i bez oca. 'Bez majke sam ostao kad sam imao samo 14 godina, a bez oca u svojoj 21. I to su mi bili najteži trenuci u životu, jer sam u njima imao oslonac, podršku, razumijevanje i nesebičnu ljubav. Roditelji su, naime, na mene ostavili veliki pozitivan utjecaj. Učili su me da poštujem druge', rekao je Petar za zivim.hr i dodao kako je za njega biti otac ispunjenje sna:

'Prije sam bio nezreo, tražio sam se, lutao… Kao i svi u tim godinama. No, moja Lara me promijenila. Uz nju sam otkrio tko sam i naučio se odgovornosti. Shvatio sam da se ne vrti sve oko mene, već da u mom životu sada postoji jedno malo stvorenje koje u potpunosti ovisi o meni i to mi je dalo novi smisao životu.'