Lijepa glumica još jednom dokazala da ima najljepše noge u Hollywoodu

Glumica Charlize Theron uistinu je mamac za poglede. Na ovogodišnjem Međunarodnom filmskom festivalu u San Franciscu lijepa oskarovka ukrala je svu pažnju i još jednom dokazala da ima najljepše noge u Hollywoodu

LOOK DANA

No ubrzo nakon što je snimanje završilo bacila se na posao i svoju liniju dovela do savršenstva. Lijepa oskarovka osvanula je na crvenom tepihu od glave do pete odjevena u Saint Laurent. Atraktivna glumica, koja rijetko kada griješi kada je moda u pitanju, odabrala je elegantne kratke kožne hlače visokog struka i uskladila ih s efektnom bluzom u boho stilu.