Kućne papuče zavladale ulicama New Yorka: Obzirom na cijenu, šteta bi bila nositi ih samo po kući

Zvijezda serije 'Igra prijestolja', glumica Sophie Turner, prošetala se ovih dana New Yorkom u plavim kućnim krznenim papučama. Možda zbog krzna, ili zbog ružičastog loga LV, cijena ovih papuča je nevjerojatnih 13 tisuća kuna pa bi bila prava šteta da skupljaju prašinu po kući. Turner nije prva koja je svoje luksuzne papuče prošetala ulicama New Yorka. Učinio je to sredinom veljače i Justin Bieber u nešto jeftinijem smeđem modelu s crnim logom Louis Vuittona. Cijena njegovih natikača je oko 10 tisuća kuna, ali znao se on prošetati i u jeftinijim modelima, kao kad je Sydneyem prošetao u hotelskim šlapama. Da za nujorški asfalt nisu predodređene samo papuče Louisa Vuittona, pokazala je prije mjesec dana Gigi Hadid. Ona je za šetnju odabrala Uggsice od ovčje kože, čija je cijena tek 600 kuna.