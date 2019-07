Kreativci iz agencije Hodogram obilježili dvije godine uspješnog poslovanja

Šarmantnim kvartovskim party-jem poznata project management agencija iz Zagreba proslavila svoj drugi rođendan i preseljenje u novi, veći prostor

Mladi i talentirani kreativci iz project management agencije Hodogram jučer su, zajedno s klijentima i poslovnim partnerima, proslavili drugi rođendan i preseljenje u novi poslovni prostor, iz kojeg će nastaviti razvijati projekte za brojne renomirane klijente, kao što su Pernod Ricard, Robert Bosch, Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj, McDonald's Hrvatska, Real Grupa, EOS Matrix, Hrvatska turistička zajednica itd. Hodogram tim je tijekom samo dvije godine poslovanja razvio brojne komunikacijske projekte i korporativna događanja. Neki od najpoznatijih su dodjela novinarske nagrade Zlatna Penkala u organizaciji Hrvatske turističke zajednice, obilježavanje 25 godina poslovanja tvrtke Bosch u Hrvatskoj, produkcija izložbenog postava međunarodne izložbe Nikola Tesla - Mind from the Future, Tjedan muzeja za Predstavništvo Europske komisije u Zagrebu, te Zagreb Connect – Start Up konferencija za Zicer – zagrebački inovacijski centar. Pored business segmenta, Hodogram je radio i niz lifestyle projekata. Ovog ljeta su najšarmantniji zagrebački park Zrinjevac pretvorili u daleku Havanu organizirajući dan Kube za Havana Club Momento Mojito, a u zagrebačkoj Park šumi Tuškanac posjetitelji su mogli uživati u ugodnom hlađenju uz gin & tonic tijekom Beefeater City Park događaja. Poznati su po otkrivanju novih lokacija za organizaciju događaja, pa su tako legendarne Jameson tulume organizirali u staroj tvornici željezničkih vozila Gredelj te čak i u garaži zagrebačkog hotela Westin, a filozofiju brenda proširili su i na područje Splita, organizirajući Jameson Škver Split u ljevaonici Brodosplit.