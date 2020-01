Kreacija hrvatskog dizajnera na crvenom tepihu prestižnih Zlatnih globusa

'Novinarka i voditeljica Spectrum Tv iz Los Angelesa, Bianca Rae izabrala je sa svojim stilistima ovu raskošnu haljinu od delikatne čipke i svilenog, vezenog tila za crveni tepih Zlatnih globusa no to nisam znao do zadnjeg trena' kazao je modni kreator Ivan Alduk.

Ival Alduk oduševljen je što je baš njegovu kreaciju novinarka i voditeljica Bianca Rae odabrala za svečanu dodjelu nagrada u Los Angelesu. 'Znao sam da se nešto događa po ovom pitanju, ali informacije nikada nemamo do samog početka eventa jer se zvijezde vrlo često predomisle što odjenuti' izjavio je Ivan Alduk.

'Zanimljivo je da smo ovu haljinu ručno izrađivali i vezli više od stotinu sati što je doista odlika visoke mode. Rezultat je divan i fitting je odrađen maestralno što je meni uvijek jako bitno. Mislim da je ovo izvrsna reklama za moj rad i za našu zemlju', nadodao je.

Dan prije ovog pojavljivanja na crvenom tepihu, glumica Azie Tesfai poznata po ulogama u serijama 'Supergirl' i 'Djevica Jane' odabrala je azurno plavi model za humanitarnu večeru neprofitne umjetničke udruge The Art Of Elysium.

'Suradnja sa stilistima je počela doista na njihove brojne upite prije dva mjeseca i rezultatima i samim reakcijama smo izuzetno zadovoljni. Divan je to početak godine' rekao je dizajner.

