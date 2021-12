Kampanja na Twitteru otkriva zašto žene ne prijavljuju nasilnike

U tijeku je kampanja na toj društvenoj mreži koja donosi odgovor na vječno pitanje mnogih: ma, zašto žene ne prijavljuju nasilnike?

Nasilje nad ženama najrašireniji je oblik ugrožavanja temeljnih ljudskih prava, no, ipak, najveći broj nasilja ostaje neregistriran, odnosno neprijavljen. To mnoge muči i pitaju se: ma, zašto žene ne prijavljuju nasilnike? Odgovor je prilično jednostavan i doista čudi da to mnogi ne mogu razumjeti - žene se nerado odlučuju prijaviti nasilnika najčešće zbog straha od dodatnog izazivanja nasilnika i uzrokovanja još težeg nasilja, zatim i zbog ekonomske ovisnosti o zlostavljaču, kao i zbog mišljenja kako im ionako nitko neće povjerovati, kako im se ne može pomoći… Prema jednom istraživanju UN-a, polovica je od svih ubijenih žena stradalo od ruke svojih sadašnjih ili bivših partnera. U Hrvatskoj je, pak, svakih 15 minuta jedna žena fizički zlostavljana. Poražavajuće su to brojke koje bi trebalo češće iznositi u javnost, ako ne zbog pobuđivanja svijesti u javnosti kako je svaki oblik nasilja neprihvatljiv i treba ga prijaviti, onda zbog sjećanja na sve one žene kojima su nasilnici prekinuli živote.

Tako, očito, misli i Twitter. Naime, na toj je društvenoj mreži u tijeku kampanja pod hastagom #nisamprijavila, a brojne korisnice ostavljaju svoja iskustva koja donose odgovor na pitanje s počeka ovog teksta: zašto žene ne prijavljuju nasilnike?

Donosimo tek nekoliko pojašnjenja korisnica Twittera, a za više materijala na navedenu temu posjetite tu društvenu mrežu i potražite hashtag #nisamprijavila.