Kad su vidjeli Jelenu Rozgu u ovom stajligu, mnogi su vjerojatno pomislili da je to gospođa iz računovodstva

Da se naša Jelena Rozga zna srediti, to već odavno znamo, ali nisam baš siguran koliko su Daruvarci bili oduševljeni kada su na pozornici ugledali Jelenu zakopčanu do grla, u dugim hlačama, bijeloj košulji i kravati. Vjerojatno su u prvom redu pomislili da je to gospođa iz računovodstva koja je pet minuta prije koncerta još uvijek prevrtala putne naloge.

Istina, otpjevala je svoje hopa cupa hitove i publika je sigurno pjevala uglas , ali ostali su zakinuti za onaj vizualni spektakl na koji ih je Rozga godinama navikavala. Oni su očekivali mini haljinu, duboki dekolte ili barem usku siluetu koja prati svaki pokret, a dočekala ih je poslovna žena spremna za sastanak uprave.

Ne kažem da stajling nije dobar. Dapače, kombinacija bijele košulje, crne kravate i elegantnih cigaret hlača izgleda vrlo chic i podsjeća na androgini francuski stil.

Raspuštenu kosu zamijenio je rep, seksepil je ustupio mjesto strogoći, a umjesto fatalne plavuše dobili smo direktoricu koja će nakon koncerta još pregledati kvartalni izvještaj.