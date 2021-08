Još nemate kombinezon u svojoj garderobi? Vjerujemo da ćete ga poželjeti nabaviti kad vidite modnu ikonu Siennu Miller

1/9

Ukoliko još uvijek dvojite oko kombinezona, outfit koji je Sienna Miller (39) pokazala na setu svog novog filma u New Yorku, uvjerit će vas da je taj praktičan i udoban komad može biti itekako ženstven. Zgodna plavuša sparila je kombinezon military stila s potpisom brenda Theory s ležernim natikačama i ponovno kreirala mladenački look koji vrijedi iskopirati. Slojevito ošišana kosa i decentan make up zaokružili su ovu uspjelu casual modnu kombinaciju.