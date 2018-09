Jesenski 'must have': Karirana odijela ponovno su glavni hit sezone

1/28

Karirani uzorak krajem ljeta je ponovno zaživio, a modni stručnjaci već ga nazivaju vodećim jesenskim trendom. Ako je suditi prema modnim odabirima poznatih dama, karirani uzorak dobrodošao je od glave do pete, a pogotovo u formi odijela. Iako ljetne temperature još uvijek ne jenjavaju, to nije spriječilo slavne ljepotice da uskoče u jesenske komade, a karirana odijela doslovno su preplavila ulice. Ovaj popularan odjevni komad posljednjih je sezona postao slaba točka trendseterica. Osim što izgledaju efektno i ženstveno, karirana odijela volimo jer podjednako dobro izgledaju sa štiklama i tenisicama te su jednostavne za kombiniranje, a to vrlo dobro znaju i ove slavne dame.