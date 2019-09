Jennifer Lopez zna kako istaknuti atribute kombinacijom koju bi se malo tko usudio nositi

1/17

Kada si bogat i slavan nije ti niti najmanji problem nakon svih obveza ‘uskočiti’ u privatni avion i odletjeti primjerice do St Tropeza, točnije na Nikki Beach, kako bi prisustvovao 60. rođendanu košarkaške legende Magica Johnsona. Upravo ta bogata i slavna osoba je latino diva Jennifer Lopez, koja je tamo stigla u pratnji svog zaručnika Alexa Rodrigueza, no on je i ovoga puta bio u drugom planu.