Jednostavan, a efektan stajling: Holivudska diva plijenila elegancijom u crnom od glave do pete

1/213

U povodu promocije mini serije 'The Loudest Voice' u kojoj utjelovljuje američku voditeljicu Gretchen Carslon, 50- godišnja glumica Naomi Watts ovog je tjedna imala priliku gostovati u emisiji 'The Late Show' voditelja Stephena Colberta. Uoči dolaska u TV studio u New Yorku, ova holivudska zvijezda pozdravila je vojsku fanova u elegantnom kompletu od crnog satena kojeg potpisuje modni brend Marina Moscone osnovan 2016. godine. Spomenuti komplet sačinjen od drapirane tunike bez naramenica i hlača culotte, brend sa sjedištem u New Yorku predstavio je u sklopu prošlosezonske kolekcije, a Naomi ga je stilizirala jednostavnim crnim sandalama Tabithe Simmons uz decentne naušnice i crnu torbicu s dodatkom ručki od zlatnih lanaca.