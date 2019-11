Jedna nova suradnja u ponudi Zagreba

Suradnje imaju u svojoj osnovi zajedničke karakteristike ili interese pa tako često vidimo restorane koji promoviraju pića ili hranu određenih destinacija koje u potpunosti izražavaju kulturu zemlje, grada ili regije. Nakon užitka u hrani i piću možete i kupiti određeni proizvod

Suradnja koju želimo s vama podijeliti nije prva suradnja restorana i brenda nakita ali svakako je nova ideja u našem okruženju. Do sada ste možda čuli kako je poznati restoran s ponudom plodova mora ostatke školjaka pretvorio u materijal za izradu nakita – limitirane serije dizajnerice Mie Larsson bile su pravi hit.

Uz piće ili hranu destinacije koja postaje sve poznatija i slogan 'Try something new today' možete saznati još jedan dio kulturnog naslijeđa vezan uz nakit.

Kako je element tradicionalnog nakita hrvatske obale i otoka dobio novu dimenziju i postao suvremen? Riječ je naravno o botunu koji je nekada krasio mušku narodnu nošnju da bi se kasnije preselio na uši hrvatskih žena i odražavao njihovu zrelost za udaju. 2007. godine Hrvatska turistička zajednica botun je proglasila tradicionalnim hrvatskim suvenirom. U Amaranthine nakitu, bezvremenska ljepota i elegancija botuna nalazi nov, suvremen i uzbudljiv kontekst nosiv u svakoj prilici.