Izabel Kovačić progovorila o modi i životu u Londonu

Proteklih godinu i pol Izabel Kovačić zajedno sa suprugom Mateom Kovačićem živi u kišnom Londonu, od kud upravlja svojim modnim brendom Lunilou i plijeni poglede zahvaljujući svojim besprijekornim modnim izdanjima koje dijeli sa svojim obožavateljima na Instagramu. Lijepa poduzetnica i supruga našeg reprezentativca za Jutarnji list je otkrila je sve o izgradnji svoga brenda, ali i kako izgleda njen život u engleskoj metropoli te o modi koja je njezina velika strast

Zbog puno obaveza koje ima u Londonu, u Hrvatsku putuje kad uhvati slobodnog vremena, a njezin modni stil podjednako vole Engleskinje i Hrvatice. Lijepa ekonomistica ima zavidnu kolekciju dizajnerske odjeće, obuće i modnih dodataka o kojoj većina žena može samo maštati.

U zadnje vrijeme priznaje kako najčešće nosi kombinezone, a otkrila je i kako se za posebne prigode trudi nositi odjeću s potpisom domaćih dizajnera koje na taj način reklamira u svijetu.

'Kombinezoni su mi the look ove sezone. Praktični i jednostavni, vrlo lako se transformiraju iz dnevnog u večernji outfit. Preferiram stil koji je 'all over the place', ali istina je da volim i pokušavam što je češće moguće podršku dati hrvatskim dizajnerima. U posljednje je vrijeme to nekako uvijek Alduk, čije su haljine i kombinezoni odraz onoga što ja zamislim, a on već ima ostvareno, no tu je i divni Ivica Skoko i neki drugi naši, moram reći, umjetnici jer svaki put sam sve više fascinirana koliko ljubavi, volje i truda ti ljudi ulažu u svoje ideje i dizajn', rekla je Izabel koja se svakako ubraja u jedne od najbolje odjevenih Hrvatica.