Iva Todorić u bijelom od glave do pete uživala u blagdanskom ozračju

E. K. 24.12.2024 u 20:29

Mnogi nisu propustili šetnju na Badnjak središtem Zagreba gdje su se okupila brojna poznata lica poput Kristijana Iličića, prvog Hrvata koji je proputovao sve zemlje svijeta, Davora Bernardića, ministra Damira Habijana, Ive Todorić, Uršule Tolj... Jedina kćer Ivice Todorića za ovu je prigodu odabrala look u kojem ju je bilo nemoguće ne primijetiti. Od glave do pete je bila odjevena u bijelu boju, a ovu 'all white' kombinaciju zaokružila je upečatljivim bijelim šeširom. U blagdanskom je šušuru uživala u društvu 22-godišnje kćeri Tare i njezinih prijateljica.