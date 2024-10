Iva Todorić nosi hit komade u trendi boji: U prvom planu je luksuzna torbica

M. Duhaček 13.10.2024 u 09:16

Ovog vikenda zagrebačka špica 'pucala je po šavovima'. Vojska poznatih uživala je u šetnji i ispijanju kava, a na gradskim ulicama pokazala su se i najnovije hit jesenske kombinacije. Među okupljenima posebnu pažnju privukla je i poduzetnica Iva Todorić. Najstarije kćer Ivice Todorića špicom se prošetala u pravoj jesenskoj kombinaciji i pokazala kako je u svoju garderobu već uvrstila hit boju sezone. Crni stajling, koji se sastojao od crnih traperica i čizmi s kopčom razigrala je efektnim kaputom s uzorkom cvijeća i to u pelerina stilu, modelu koji je vrlo poželjan ove sezone. A čitav look podigli su detalji, damski šešir te luksuzna torbica, Hermesova Kelly bag. A Iva je odabrala model u hit nijansi ove jeseni, raskošnoj bordo koja se ove sezone nosi na svemu, od cipela, torbi pa do čitavih stajlinga, kao što je nedavno pokazala i Kate Middleton s haljinom s točkicama.