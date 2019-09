Hvalevrijedan projekt 'klub 54+' predstavio svoje rezultate

U manje od godine dana, znatno se poboljšala kvaliteta života osoba starijih od 55 godina, povećala razina aktivnog sudjelovanja u životu zajednice te smanjila socijalna isključenosti

Tom prilikom, predsjednica Udruge PET PLUS Mira Davidović , voditeljica projekta Andreja Radinger , koordinatorica projekta Adrijana Pelikon i Ronald Braus , predsjednik Udruge Opera BB, predstavili su hvalevrijedne i impresivne rezultate; od rujna 2018. do kolovoza 2019. godine ., kroz sveukupno 127 kreativnih radionica iz 5 vrsta kulturno-umjetničkog stvaralaštva koje su se održale u Osijeku, Vukovaru, Petrinji, Sisku, Novskoj, Ogulinu, Karlovcu i Zagrebu, poboljšala se kvaliteta života i povećala razina aktivnog sudjelovanja osoba starijih od 55 godina u životu zajednice te se direktno smanjila socijalna isključenost 280 osoba , u Zagrebu za njih 148, te u ostalih 7 gradova za 132 osobe, od toga za 44 osobe muškog spola, te čak 236 osoba ženskog spola. Od navedenog broja velik broj korisnika pripada ranjivim skupinama društva, njih 154.

Projekt KLUB 54+ nastao je suradnjom Udruge Opera B.B. ZAGREB i Udruge PET PLUS. Udruga Opera B.B. ZAGREB nositelj je projekta i prvo komorno operno kazalište u Hrvatskoj koje djeluje od 2006. godine s ciljem promocije operne umjetnosti u Hrvatskoj i izvan nje. U dosadašnjem radu Udruga Opera b.b. Zagreb je surađivala sa svim dobnim skupinama i to kroz umjetničke i edukativne programe, pri čemu stručno-pedagoški pristupaju ciljanim skupinama, s naglaskom kako ih uključiti u glazbu kroz pjevanje, glumu i ostale forme kulturno-umjetničkog izražavanja. Udruga PET PLUS osim što je partner na projektu KLUB 54+ neprofitna je organizacija koja djeluje od 2000. godine te iza sebe ima brojne uspješno provedene programe i projekte namijenjene marginaliziranim skupinama društva, tako je KLUB 54+ Udruzi PET PLUS već peti europski projekt.