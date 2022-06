Haljine s ovim zavodljivim detaljem pristaju svima, a imamo još jedan dokaz

1/14

Selena Gomez, 29-godišnja glumica, pjevačica i poduzetnica koja je pokrenula i svoje beauty brend pod nazivom Rare Beauty, gostovala je kod Jimmyja Kimmela kako bi promovirala novu sezonu serije 'Only Murders in the Building'. Bivša teen zvijezda izgledala je prelijepo u upečatljivoj zelenoj haljini brenda Self-Portrait s detaljem u vidu golih ramena što svakoj kreaciji daje posebnu, zavodljivu vibru, a pristaje svima. Lijepa brineta koja je svojedobno bila u vezi s Justinom Bieberom, haljinu je uparila s efektnim mule natikačama na petu, a kosu je podigla u mladenački rep.