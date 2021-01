Gigi Hadid u šetnji s bebom: Vješto je skrila identitet, ovakvu je u javnosti nitko ne prepoznaje

1/6

Čini se da lijepa manekenka uživa u majčinstvu otkako je dobila kćer sa svojim partnerom i glazbenikom Zaynom Malikom, članom nekad vrlo popularne britanske grupe One Direction. Par trenutno živi na farmi u Pennsylvaniji no tu i tamo Gigi Hadid voli posjetiti grad i prošetati se ulicama New Yorka. 25-godišnja slavna ljepotica već je skinula kilograme nakupljene tijekom trudnoće, a za posljednji izlazak s kćerkicom odjenula je predimenzionirani karirani sako ispod kojeg je nabacila veseli t-shirt i ogrlicu s crvenim privjeskom u obliku srca i poderane traperice ispod kojeg su se nazirale crne čarape. Obula je smeđe Martensice koje je uparila s dugim šalom. A sa crvenom 'dječjom' gumicom vezala je pundžu, stavila Moschinosunčane naočale sa šarenim staklima i crnu zaštitnu masku s kojom je zaokružila ovu lošu kombinaciju.