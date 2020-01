Fashion Guru odabrao je najbolje odjevene osobe u Hrvatskoj: 'Dosta nam je bilo seljačije'

Naša mala država obiluje tetama koje se vole srediti. Na krpice troše pravo malo bogatstvo i, naravno, ako je njima to super, onda je i meni, ali ipak se moram upitati - za koga rade sve to… Svejedno, drago mi je da njih 10, uključujući jednog muškarca, uveseljava našu naciju svojim modnim kombinacijama te su itekako modno obilježili 2019.

Nisam mislio da će glava familije Huljić doći na ovu listu, ali eto, i to sam doživio. Prvenstveno sam mislio da će njegova kći zasjesti na jednu od pozicija, ali jok. Gospon Tonči je taj svoj eklektičan stil u kojem se tražio (a vidjeli smo svakakvih modnih pokušaja) ipak doveo do nivoa na kojem je prepoznatljiv, pa je tako došao i do moje godišnje liste najbolje odjevenih.

Nakon mame, evo i kćerke koja pokazuje svoje modno znanje. Ok, možda nije teško s takvim prihodima imati i smisla za modu, ali imamo i bliske primjere koji nam pokazuju da to baš i nije tako. Nadam se da ćemo moći vidjeti malo više njezinih sjajnih stajlinga u ovoj godini.

3. Nikolina Ristović

Njezin Instagram je kao da gledaš izlog Harrodsa ili Saks Fifth Avenuea. Od nunanja djeteta do skupljanja pasa po cesti, ona to radi u besprijekornom izdanju. Nema tog trenutka u kojem se nju može vidjeti bezveze odjevenu, možda jedino kada doma kuha sarmu. Da, vjerovali ili ne - i to radi. Njezin stil već je itekako poznat i nije nikakva novina da se nalazi na mojoj i sličnim listama jer bi stvarno bila nepravda da nije na njima.