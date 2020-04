Ako niste vješti u nanašenju boje na kosu ili vam je teško pronaći određenu nijansu jer je taj posao uvijek do sada obavljala vaša frizerka, a istovremeno više ne možete gledati u izrast i sijede koje izbijaju na tjemenu, imamo jedno brzo i efikasno rješenje za vas

Za sve koji nisu vješti u ovom području te su odlučili čekati ponovno otvaranje frizerskih salona do novog farbanja, donosimo jedan zgodan trik.

Sve što vam je potrebno za ovaj zadatak je duguljasti češalj s gustim rebarcima i tankim ‘igla’ nastavkom. Ovaj se češalj najčešće koristi za izvođenje razdjeljka u kosi, a upravo to je ono što treba napraviti.

U svega nekoliko sekundi vaše će tjeme izgledati potpuno drugačije, prikrit ćete sijede, neželjeni izrast više neće upadati u oči, a istovremeno ćete dobiti i na volumenu. Nije li to sjajno?

Naime, dok je vaša kosa pada u ravnom razdjeljku, izrast dolazi posebno do izražaja. No, ukoliko napravite nekad trendi cik-cak razdjeljak na glavi, to će vam dati na vremenu i nakratko ćete zaboraviti na izrast.