Ekskluzivni skincare brendovi o kojima svi pričaju – znamo gdje ih pronaći na popustu

Jedan od brendova koji trenutno privlači pažnju beauty entuzijasta diljem svijeta je The Inkey List. Znamo da je ključna komponenta svake skincare rutine krema za lice, a upravo se ovaj brend ističe savršenom formulom koja kombinira luksuzne sastojke s visokom učinkovitošću. Krema za njegu lica - Vitamin B, C & And E Moisturizer lagana je dnevna hidratantna krema koja pruža sve neophodne vitamine za zdrav izgled kože, uključujući pročišćavajući B3 (niacinamid) koji pomaže u ravnoteži masnoća, posvjetljujući antioksidans vitamin C i umirujući vitamin E.