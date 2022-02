Dvije prijateljice prošetale su stajlinge na zagrebačkoj špici, a svu pažnju ukrala je chic jakna o kojoj maštaju zaljubljenice u modu

1/10

Nama su za oko zapele dvije prijateljice koje su za šetnju gradom odabrale tople, zemljane tonove. Brineta uz glomazne gležnjače i hlače od umjetne kože u maslinastoj nijansi nosi chic smeđu jaknu zanimljivog kroja, kojom dominira predimenzionirana kragna, a jakna dolazi s potpisom globalno popularnog mađarskog brenda Nanushka, koji je apsolutni hit među trendsetericama.

Plavokosa djevojka odlučila za kombinaciju u bež tonovima od glave do pete i tenisice za dozu ležernosti. Neutralna i diskretna, bež boja zrači luksuzom i bezvremenskim izgledom, stoga nimalo ne čudi što uživa tako veliku popularnost i ove sezone, a bež look od glave do pete postao je nezaobilazna pojava tijekom tjedana mode u svjetskim prijestolnicama.