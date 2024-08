Dosadile su vam male crne haljine? Evo jedne chic alternative s neobičnim detaljem

E. Katana 21.08.2024 u 22:24

Sofia Vergara pokorila je crveni tepih na predstavljanju popularnog talent showa 'America's Got Talent' koji ulazi u svoju 19. sezonu očaravši u još jednom senzacionalnom izdanju. Premda mnogi za svečane prigode igraju na sigurno i biraju provjerene klasike poput npr. male crne haljine, zvijezda 'Moderne obitelji' odabrala je nešto posve drukčije, no ništa manje atraktivno. Lijepa Kolumbijka koja je ove godine proslavila svoj 52. rođendan, odlučila se za glamuroznu bijelu haljinu bez naramenica damske duljine do sredine lista sa zanimljivim detaljem na dekolteu: morskom zvijezdom načinjenom od svjetlucavih kamenčića. Look koji joj je stajao kao saliven zaokružila je svojom omiljenom obućom - srebrnim sandalama platformama. Kosa oblikovana u valovima i prirodan make up upotpunili su ovu modnu kombinaciju zgodne glumice koja se proslavila ulogom Glorije Delgado-Pritchett.