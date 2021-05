Donosimo vam pregled najpopularnijih barbeque stilova i rješenje zbog kojeg ćete u budućnosti roštiljati još i češće!

Sezona roštiljanja se službeno otvara i, ako nam vrijeme bude blago naklonjeno, potrajat će dugo u rujan

Bez obzira na to koliko vam se kombinacija ovih provjerenih začina možda činila jednostavno, okus mesa je nevjerojatan – što će vam potvrditi milijuni Amerikanaca. A cjelokupni doživljaj će biti još i bolji uparite li svoj roštilj s tradicionalnim Memphis umakom koji se sastoji od slatkastog octa i rajčica.

Možda to niste znali, ali se Memphis smatra svjetskom prijestolnicom svinjetine na roštilju. Ovaj se stil odlikuje time što kuhari najčešće posežu za svinjskim rebrima ili leđima te činjenicom što meso mariniraju suhim začinima – crvenom paprikom i solju, kombinacijom koja mesu daje karakterističnu boju.

A znate li čija je kuhinja praktički izumila umjetnost roštilja kakvu znamo danas? Američka. Premda, valja reći i da pečenje mesa na otvorenoj vatri vjerojatno staro kao i čovjek sam. No, možda nas upravo ta spoznaja vraća na onaj dio o golemom mjestu za napredak i usavršavanje svojih tehnika roštiljanja.

St. Louis style

Ovaj je stil karakterističan po tome što majstori na roštilju najčešće peku spare ribs. Još jedna tipična odlika ovog barbeque stila je i jedinstveni barbeque umak koji se koristi za meso. Riječ je o specijalnoj recepturi slatkog-kiselog umaka koji se temelji na umaku od rajčice.



West-Texas style

Američka savezna država Teksas poznata je po tome što se može pohvaliti s čak nekoliko regionalnih stilova roštilja koji se međusobno itekako razlikuju. Zapadnoteksaški stil, ili, kako ga još nazivaju, kaubojski stil roštilja od ostalih se teksaških stilova razlikuje po tome što se meso ne dimi, nego peče iznad određene vrste ugljena.

Mi se možda u ovim podnebljima nećemo dočepati drva meskita, ali će poslužiti bilo koji drugi drveni ugljen – sigurni smo da nam to nijedan kauboj neće zamjeriti. No, za to je dozvoljeni izbor mesa vrlo širok – na ovaj način možete spremati kozetinu, ovčetinu, piletinu ili govedinu sve dok je meso tanko narezano budući da je vrijeme pečenja u ovom stilu relativno kratko!