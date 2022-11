Bome je Nataša ubacila u petu brzinu; vidi se da itekako kuži modu, a dobar stajling začinila je odličnim čizmama

Nataša Janjić Medančić sve češće se u posljednje vrijeme pojavljuje u javnosti, a njezin najnoviji stajling zapeo je za oko Fashion Guruu, koji je na račun vatrene Splićanke sipao samo komplimente

Ne znate vi koliko je teško naći poznate osobe, a da su jok k tome i dobro odjevene. Njezina posljednja objava na mrežama mi je zapela za oko; sivi stajling, tanke pruge, tipičan uzorak za poslovno muško odijelo, što je super izbor, pogotovo ako su to trenutno in kratke hlače.

Ok, nisam ljubitelj tankih pamučnih dolčevita, poludolčevita, ustvari niti šalova, tako da tu ne mogu biti mjerodavan, ali Nataša je to dobro stilizirala, u kompletu s bijelom košuljom. Cijeli stajling začinila je dobrim čizmama do koljena, crnom torbom i crvenim ružem.

Nema ljepše i seksepilnije nego kada žena nosi odijelo muškog kroja, a kada je to riđokosa Nataša onda još bolje.