Biciklom od Praga do Splita? Zašto ne!

„Dođite u Hrvatsku, ovdje je sigurno i prelijepo – to je moja poruka i cilj ovog mog izazova“ poručuje Mike Saran, biznismen iz Praga koji se zaljubio u Dalmaciju

Nevjerojatan izazov pred sebe je postavio Mike Saran - poslovnjak, filantrop i osnivač humanitarne zaklade Sport2Life, vlasnik splitskog hotela Le Meridien Lav, avanturist i veliki zaljubljenik u Hrvatsku. Jučer se iz svog češkog doma u Pragu otisnuo na biciklu prema Hrvatskoj. U idućih desetak dana, cestama i off road stazama Češke, Austrije, Slovenije i Hrvatske, on planira prijeći više od 1200 kilometara kako bi stigao do Splita. A sve u želji kako bi na svom osobnom primjeru pokazao da je nakon globalne koronavirusne bolesti i zabranjenog kretanja Europom sada jednostavno i sigurno putovati u Hrvatsku, te kako je Hrvatska sigurna i predivna zemlja za provesti ovogodišnji ljetni odmor! „Split je moj drugi dom i morao sam pronaći način kako da u ovim izazovnim vremenima na izazovan način dođem do tog svog doma. Iznimno puno mi je nedostajao proteklih mjeseci. Obradovala me informacija da se granice otvaraju, no još uvijek nema letova, stoga sam se odlučio na bicikl!“, pomalo će šaljivo no potpuno iskreno Saran objasniti odluku o ovom izazovu. „Želja mi je svima predstaviti koliko je Hrvatska lijepa zemlja. Ovdje poslujem već nekoliko godina i svaki put pronađem nešto što me iznova obraduje - od avanturističkih izazova koje ova zemlja nudi, preko predivne prirode do nevjerojatne gostoljubivosti ljudi koje slučajno srećeš tijekom putovanja i boravka u Hrvatskoj. Meni kao velikom ljubitelju sporta i izazova te ljubitelju adrenalina posebno zadovoljstvo čine brojne pustolovne i adrenalinske destinacije i lokacije. Želim da se oni koji nisu sigurni gdje ovoga ljeta putovati i odmarati uvjere kako je ovdje lijepo i sigurno, da odaberu Hrvatsku kao svoju destinaciju. Za mene su naravno Split i Dalmacija broj jedan!“.

Svoj poduhvat Saran je najavio u dresu splitskog NK HAJDUK iz poznate češke u Fleku upravo u kojoj su četiri hrvatska studenta osnovala ovaj klub No, ovako nešto nije novost za one koji dobro poznaju Mike Sarana. Naime, on je do sada pred sebe, uz brojne poslovne postavio i mnoge avanturističke izazove. U svom gustom poslovnom rasporedu te humanitarnom i edukativnom angažmanu u sklopu svoje privatne zaklade #Sport2Life, pronašao je posljednje dvije godine vremena kako bi osvojio najviši europski vrh Mont Black, vulkan Fuji u Japanu, a prošle jeseni sudjelovao je u najtežoj svjetskoj off road utrci Fiji Eco Challenge koju do sada smatra i svojim najzahtjevnijom poduhvatom.

„Za mene je najzahtjevniji izazov, do ovoga sada, bio Eco Challenge 2019 u Fijiu, obzirom da je to doista najteža i najzahtjevnija utrka na svijetu. Utrka preživljavanja od 650 kilometara s kompasom u rukama koja uključuje orijentaciju, planinarenje i probijanje kroz džunglu, vožnju kajakom po otvorenom moru, ronjenje, paddle veslanje uz rijeku, penjanje konopcima i rafting. To je bio najteži, ali i izazov u kojem sam najviše uživao do sada.“ Naravno niti bickliranje od Praga do Splita ne vidi ništa manje izazovnim. Dapače, jučer rano ujutro u Pragu, prije samog polaska na put, nije krio svoje uzbuđenje. „Moram priznati da nikada do sada nisam osjećao ovoliko uzbuđenje. Puno je razloga, a jedan zasigurno jest i taj što ovaj izazov uključuje Hrvatsku u koju sam se zaljubio kad sam prvi put „poslovno“ stigao i odlučio da će ona postati dio mog života. Radujem se sresti razne ljude na svome putu jer ljudima u Hrvatskoj gostoljubivost nije nepoznanica, a najviše se radujem nakon nekoliko mjeseci vidjeti i pozdraviti zaposlenike u svome hotelu LAV!“. A na pitanje što još očekuje od putovanja, kakav mu je plan kad napokon uđe u Hrvatsku te čemu se posebno raduje Saran skromno odgovora: „Proučio sam razne mogućnosti i odabrao onu rutu za koju mislim da će biti najinteresantnija i najsigurnija. Plan mi je posjetiti razne destinacije i lijepa mjesta u Hrvatskoj koje još nisam, a o kojima sam toliko čitao i slušao. Naravno, moguće je kako će rutu iz nekih razloga biti potrebno promijeniti, eventualno zbog nekih vremenskih ili tehničkih uvjeta, no neću odustati od posjete destinacijama koje sam si zacrtao. (smijeh) Posebno se radujem posjetiti Plitvička jezera. To je čudo prirode koje, možda malo zvuči neobično za nekoga tko aktivno posluje u Hrvatskoj, još nisam uspio posjetiti. Naravno, imam osjećaj kako će najbolje destinacije na kraju biti one koje nisam planirao prije puta već ću ih jednostavno otkrio na svom putu. A čim dođem u Split, odmah ću skočiti u Jadransko more. Nakon toliko duge vožnje sigurno ću ostati u hotelu nekoliko dana, uživati u moru, plaži, pogledu i lokalnoj hrani.“

Vrijednost Saranova poduhvata prepoznala je i Hrvatska turistička zajednica te mu se aktivno pridružila kroz svoj centralni ured u Hrvatskoj te predstavništvo u Češkoj. „Zajedno s našim Predstavništvom u Češkoj, s velikim zadovoljstvom uključili smo se u ovaj hvalevrijedan poduhvat koji ćemo podržati i putem naših društvenih mreža koje prate brojni ljubitelji putovanja diljem svijeta. Češko tržište jedno je od naših top 10 emitivnih tržišta s kojeg, posebno u ovoj godini, očekujemo brojne posjetitelje. Vjerujem da će ovaj projekt u Češkoj, ali i u ostalim zemljama kroz koje će Mike Saran prolaziti dodatno skrenuti pažnju na Hrvatsku koja je u ovom trenutku jedna od najsigurnijih destinacija za odmor na Mediteranu“, izjavio je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić.