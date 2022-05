Bez grudnjaka pred fotografe: Kada se Kristen Stewart pojavi u Chanelovom odijelu svjesna je da će se o tom pričati

1/14

Da ne želi biti poput ostalih holivudskih glumica, Kristen Stewart odavno je pokazala, što svojim ljubavnim odabirima, što onim modnim. A tako je bilo i sada, kada se 32-godišnjakinja pojavila na crvenom tepihu Filmskog festivala u Cannesu gdje je promovirala film 'Crimes Of The Future'. Za svoje pojavljivanje odabrala je Chanelovo odijelo od tvida u crvenoj boji sa crnim robusnim čizmama na petu, no ono što su svi primijetili je da ispod sakoa ne nosi baš ništa.

Kristen Stewart nije niti najmanje smetalo što nema grudnjak, pa je samouvjereno pozirala okupljenim fotografima, koji su vrebali ne bi li uhvatili trenutak nepažnje glumice i usnimili njezine grudi. No, to se nije dogodilo.