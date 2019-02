Atraktivna crnka pokazala kako se nosi hit boja proljeća na zagrebačkoj špici

Nošenje bež boje od glave do pete trenutno je must have ukoliko vam je imalo stalo do mode. Ova, po mnogima dosadna boja nije zaobišla ni Lijepu Našu, točnije zagrebačku špicu, na kojoj je u bež kombinaciji od glave do pete zablistala atraktivna crnka te je luksuzan dojam stajlinga uspjela naglasiti krznenom stolom i upečatljivim zlatnim naušnicama

