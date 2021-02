Albina je za razliku od voditeljica imala dobar stajling, šminku i frizuru, no zato je najsvjetlija točka na Dori bila Vesna Pisarović, ne znam koje joj je izdanje bolje - crno ili crveno

Gledatelji pred malim ekranima sinoć su svjedočili nastupima 14 finalista izbora hrvatske pjesme za Pjesmu Eurovizije i Vesne Pisarović. Uvjerljivu pobjedu glasovima žirija i publike ponijela je 22- godišnja Splićanka Albina s pjesmom 'Tick-Tock' koju će ove godine izvesti na pozornici Eurosonga u Rotterdamu. Na izdanja aktera sinoćnje Dore u Opatiji osvrnuo se i Fashion Guru

Mora se pohvaliti scenografija, to jest pozornica koja konačno izgleda kako i treba u 21. stoljeću. A što reći o izvođačima? Mame, tete i bake nažalost nisu mogle razumjeti to na sceni jer se kao u svakoj perifernoj državi koja drži do sebe uglavnom pjevalo na tuđem jeziku, ali nažalost takav je trend, sva sreća da djevojke iz susjedstva uče naš jezik.

No da se vratimo na Doru i očekivano ambiciozne pjesme na engleskom; ovaj spektakl, želi svrstati hrvatsku melankoličnu mediteransku dušu u hladnu nizozemsku Arenu. I to je uspjelo Albini, mladoj Dalmošici, a znamo svi da je njima najlakše pjevati.

Već se povela rasprava o plagijatu pjesme, ali nije nam ni to prvi put, a ako do toga dođe, već će se čuti reakcije. Njezin energičan nastup uz lako pamtljive taktove i riječi te naslov pjesme koji još pamtimo od Keishe ostavili su dobar dojam na glasače. Sva sreća da se nije odjenula kao kćerka bivšeg predsjednika vlade, koja je pjevala na engleskom. Hvala joj na tome jer dobro znamo kako Oreškovići pričaju hrvatski, a trebala bi i dosta raditi na scenskom nastupu i ugledati se na Albinu koja je skakala, vrtjela se, nosili su je i uz to je i pjevala, a i imala je dobru frizuru i make up, a ne tamo neke dosadne valove.