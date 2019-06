100% hrvatski dizajn - domaći dizajneri okupljeni u centru Zagreba – Elle Boutique otvara svoja vrata u Dežmanovom prolazu

Najbolji domaći dizajneri okupit će se u srcu metropole, točnije u Dežmanovoj ulici i predstaviti svoju bogatu ponudu pod okriljem domaćeg modnog časopisa Elle. U subotu, 15. lipnja, Elle Boutique dovodi najpoznatija i najuglednija imena domaće modne scene čije ćete komade na licu mjesta moći isprobati i nabaviti, i to po promotivnim cijenama

Dežmanov prolaz - centar modernog produkt dizajna i vintage odjeće postat će na jedan dan još veće chic okruženje, te uz uz žamor ljubitelja mode, savršena kulisa za šoping pomno odabranih dizajnerskih komada, ali i druženje sa svjetski priznatim domaćim dizajnerima. Najpopularniji domaći dizajneri prezentirat će svoje komade svim zainteresiranima te na jedan dan najbolje od hrvatske mode dovesti u centar Zagreba. Među njima su doajeni hrvatske modne scene – Branka Donassy i Ksenija Vrbanić, ali i Boudoir, Lei Lou by Aleksandra Dojčinović, DeLight by Ivan Friščić, Brand Sopar Collection, My Mon Mon sweet&petite, Price On Request, te Little Wonder. Uživat ćemo i u kreacijama Marije Kulušić te upečatljivim kolekcijama Loré i The All, kao i u kreacijama miljenika zagrebačke publike, a to su Klisab i Lokomotiva by Lana Puljić. Uz divnu odjeću hrvatskih dizajnera, ELLE Boutique donosi i modne acessoirese brendova Sheriff & Cherry, i Sovilj.

S obzirom na prepoznatljivost hrvatskog dizajna, Elle Boutique će dodatno obogatiti turističku ponudu metropole i pružiti Zagrebčanima, ali i brojnim inozemnim turistima jedno posebno iskustvo – priliku da pobliže upoznaju Hrvatsku kroz vrhunsku modu i dizajn poznatih domaćih stručnjaka, ali i da se druže s omiljenim dizajnerima. Pridružite nam se 15. lipnja na cjelodnevnom druženju uz odličnu glazbu i otkrijte što je in ove sezone, a kući odnesite probrane, trendi komade s potpisom domaćih dizajnera! Vrata otvaramo u 10 ujutro i družimo se sve do 21 sat navečer u Dežmanovom prolazu (Dežmanova ulica).

Sve novosti pratite na Facebook eventu: https://www.facebook.com/events/825419501171011/