Zanima vas kako izgleda usporena snimka munje? Imamo pravu stvar za vas!

Daniel Gruchy i Gavin Free putuju svijetom i rade usporene snimke raznih stvari od prirodnih fenomena do ispaljivanja tenkovskog streljiva

Ljudsko oko opaža čak do 1000 sličica u sekundi, no munja je jedna od najbržih prirodnih fenomena. Gavin Free i Dan Gruchy snimili su sijevanje posebnim kamerama koje stvaraju od 28.500 do 103.000 sličica u sekundi.