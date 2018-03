Upoznajte endemskog kineskog leoparda, novog stanovnika zagrebačkog ZOO-a

U zagrebačkom Zoološkom vrtu u nedjelju, 11. ožujka, održat će se edukativni događaj 'Svijet mačaka', u sklopu kojega će posjetitelji moći upoznati i novog stanovnika ZOO-a - kineskog leoparda

No, populacija kineskog leoparda je fragmentirana, pa pojedina područja imaju manje od pedeset jedinki. To znači da bi vrlo brzo moglo doći do izumiranja kineskog leoparda u prirodi. Razloga za ugroženost ima niz - od sukoba s ljudima preko krivolova do nedostatka hrane i gubitka staništa.