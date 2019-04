Objava domarova sina sve šokirala: 'Bojimo se da ovo ipak nije Klepetan, ponaša se čudno, a frustrirana Malena demolirala je gnijezdo'

Iako se vjerovalo da se sredinom ožujka Klepetan vratio Malenoj u gnijezdo u Brodskoj Varoši, i to 17. godinu zaredom, čini se da ipak - nije Klepetan, objavio je sin domara koji se brine o najpoznatijem paru roda, Dario Vokić

Ovoga je proljeća Klepetan stigao malo ranije nego li je uobičajeno, a i samom Vokiću to je bilo čudno što se tako rano vratio, pa nije bio siguran radi li se o slavnom mužjaku.

No čini se da roda koja se ove gdoine pojavila u Stjepanovu dvorištu ipak nije slavni Klepetan. Sumnju je izrazio i domarov sin Dario Vokić koji je na Facebooku objavio: 'Dragi članovi, ako niste znali, pravi Klepetan se vjerojatno nije vratio. Ova roda se ponaša čudno, došao je jesti i onda ga nije bilo dva dana. Malena je vjerojatno frustrirana pa je uništila dva jaja. Čak je demolirala gnijezdo, ne potpuno, ali novi materijal koji je on donio. Moj tata misli da je Klepetan star te da je uginuo. I ja vjerujem da ovo nije on', napisao je sin na engleskom jeziku u grupi.

No još nema potvrde kako nije riječ o pravom Klepetanu, a obožavatelji najpoznatijeg ljubavnog para među rodama, nadaju da će se njihova ljubavna priča nastaviti i da će pravi Klepetan uskoro pojaviti.