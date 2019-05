Neki Britanci smislili su dosta blesav način kako će dočekati Trumpa

Divovska lutka američkog predsjednika Donalda Trumpa koja sjedi na toaletu dok na telefonu piše komentare na društvenim mrežama najnoviji je oblik duhovitog britanskog protesta njegovoj politici i osobi

Ista grupa je Donalda Trumpa prošle godine dočekala s ogromnim balonom bebe koja izgleda kao on.

Predsjednikov glas su snimke Donalda Trumpa, dok je zvuk prdeža umjetnička sloboda.

'Inače, kako je napravljen u Kini, vlasnik tvornice me je pitao mogu li to stvarno učiniti, a da ne završim u zatvoru. Odgovorio sam mu da me pita kasnije', ispričao je Don Lessem.