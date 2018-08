Evo što današnji klinci misle o Snoop Doggu

Jedan od nama omiljenih kanala na YouTubeu je 'Kids React' ('Djeca reagiraju') jer pokazuje što današnji klinci misle o ranijoj glazbi. Djeca ovaj put komentiraju muziku Snoop Dogga

Nakon što su poslušali 'Who Am I (What’s My Name?)', 'Gin and Juice', 'Drop It Like It’s Hot', 'Beautiful' i 'Young, Wild & Free' 46-godišnjeg Snoop Dogga čija karijera traje već 27 godina klinci u dobi između sedam i 13 godina rekli su poznaju li njegovu muziku i što misle o njoj. Komentari su u velikoj većini bili pozitivni.