Dnevna doza interneta donosi devu u trgovini i automobil u teretani

Treba vam brzi niz bizarnih zanimljivosti? Imamo pravu stvar!

Neki od nas su brzi, no ne postoje ljudi brži od psa koji je snimljen kako trči 55 kilometara na sat, no ni to nije brzo poput biciklista koji se spušta niz stepenište ili skijaša koji se spušta niz planinu ispred lavine. To je samo malen dio Dnevne doze interneta.