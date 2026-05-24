Mladići u Osijeku pretukli muškarca oštećena sluha, oglasila se policija

'Moj brat ima 42 godine i kako godinama skuplja boce , otišao je na Kopiku kako bi zaradio. No, nije zaradio novac, nego batine i to, kako smo čuli, njih nekoliko šutali su ga nogama u glavu', ispričala je za SiB.hr sestra žrtve napada.

Oko ponoći iz bolnice je poslan kući, a njegova sestra kaže kako su doznali da su napadači uhvaćeni.

'Tražili su me otpusno pismo, a rečeno mi je da u ponedjeljak dođem u policiju. Brat je u šoku, a meni nije jasno kako netko može izmlatiti gluhu i nijemu osobu, iako je moj brat stariji od napadača. Nikoga nije dirao, samo je želio pokupiti boce nakon što se maturanti raziđu’, kaže njegova sestra za sib.net. Napadači su mu, doznaje se, ukrali bicikl.

'Bicikl mu je omiljeno i jedino prijevozno sredstvo. Trenutno je kod kuće, prema preporuci liječnika mora mirovati, no čim se oporavi, sigurno bi htio ponovo sjesti na svoj bicikl. Stoga molimo ljude da, ukoliko nešto vide i znaju, jave’, poručila je sestra mladića. U međuvremenu, o ovom se slučaju za isti izvor oglasila policija.

'Jedan maloljetnik (17) i jedan punoljetnik (18) tukli su treću osobu, za koju se naknadno utvrdilo da se radi o 42-godišnjem Osječaninu', stoji u odgovoru policije