'Lopov s ružom' prije osam godina odnio hrpu zlata iz Zagreba: Sad je sve priznao

'Osjećam se krivim i žao mi je. Htio sam doći na sud i ranije, ali mi Slovenija nije dozvolila', prenosi Jutarnji Stunkovičeve riječi iz sudnice. No, na ostala pitanja nije odgovarao, pa je i dalje nepoznanica gdje je zlato .

Presuda Županijskog suda u Zagrebu je nepravomoćna, što znači da će se na nju Roman Stunkovič moći žaliti. On je ranije bio pravomoćno osuđen na sedam i pol godina zatvora. No, nakon izručenja je 'kupio' mogućnost za blažu kaznu priznanjem svog nedjela .

Uz prijetnju pištoljem svezao djelatnicu

Njega optužnica tereti da je 8. ožujka 2017. stigao u agenciju za otkup plemenitih metala Moro & Kunst koja se nalazila na 11. katu Eurotowera. Ondje je već ranije dolazio pod lažnim imenom Ivan Ćurković te redovito umaskiran bradom, kapom i naočalama. Rekao je da ima zlata za otkup.

No, u stvarnosti je nosio dvije ruže i pištolj. Prišao je djelatnici, dao joj ružu i dvije zlatne poluge Zlatarne Celje mase jednog grama. Kad je djelatnica otišla do sefa po novac, prislonio joj je pištolj na leđa i naredio da mu preda sav novac i zlato. Nakon što je to učinila, svezao ju je vezicom za kablove, a u usta joj je ugurao maramu. Potom je pobjegao.

Inače, domaće je kriminaliste do Stunkoviča doveo trag DNK s vezica, koji je pronađen tijekom očevida. Bio je identičan onomu, kojeg su imali slovenski istražitelji još od pljačke u Termama Čatež 2007. godine. Inače, tijekom bijega, Stunkovič je zamolbenim putem ispitan na Okružnom sudu u Krškom, a nakon što je Slovenija dovršila sve postupke protiv njega, izručen je Hrvatskoj.