Kod Lokruma se prevrnuli kajaci, traga se za više osoba, pronađeno dijete

Policija je zaprimila dojavu oko 15:20 sati od strane građana koji tvrde kako su uočili nekoliko prevrnutih kajaka, s vanjske strane otoka, na otvorenom moru, javlja Dubrovački dnevnik.

Zasad se ne zna jesu li osobe s kajaka nestale ili su pronašle utočište i sklonile se od nevremena, a ostavile kajake. Na terenu su u potrazi pripadnici policije i Lučke kapetanije, djelatnici Lokruma, kao i dio građana koji je isplovio brodicama.

'Ne može se prići tim kajacima jer je more 3 do 4. Došla je dojava da nedostaju još trojica stranaca. Drago mi je da su žena i dijete spašeni, kazao je Dominko Radić koji je sudjelovao u spašavanju za HRT. Po ovome vremenu izaći van na more to je neviđeni apsurd, dodao je.