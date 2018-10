Pet izuzetno traženih zanimanja za koja se ne možete obrazovati na fakultetu

Za uspješnu karijeru u znanosti, kulturi, gospodarstvu ili bilo kojoj vrsti poslovanja potrebno je imati završen studij

Jedno od najznačajnijih zanimanja današnjice projektni je menadžer. Dizajn, kultura, građevina, arhitektura, samo su neka područja u kojima su projektni menadžeri nezamjenjivi. Planiranje projekta, preuzimanje odgovornosti nad njegovom provedbom, uspješno upravljanje rizicima i kvalitetno vođenje tima ljudi, nisu nimalo lagane dužnosti u tome poslu. Odlučno se uhvatiti ukoštac s njima i sa sigurnošću preuzeti na sebe obvezu nadzora provođenja projektnih zadataka, vještine su i odlike najvećih stručnjaka iz toga područja. S obzirom na to da nam se u Europskoj uniji neprestano otvaraju mnogobrojne mogućnosti korištenja sredstava europskih fondova, projektni voditelji i menadžeri mogu zasigurno očekivati povećanje obujma posla. Ali, trebaju biti spremni na stalno usavršavanje i dograđivanje znanja.

Voditelj ureda

Vođenje poslovnih knjiga, administracija, priprema projektne dokumentacije i poslovnih sastanaka, usklađivanje uredskog poslovanja, komunikacija s klijentima, partnerima i suradnicima ulazi u opis posla voditelja ureda. Organiziranost, komunikativnost i fleksibilnost presudno su važne sposobnosti za uspješno vođenje uredskog poslovanja. Međutim, u suvremenom poslovnom svijetu tvrtke i kompanije ne traže djelatnika koji će samo voditi poslovnu administraciju, nego predstavnika u vanjskome svijetu. Stoga voditelji ureda moraju nužno posjedovati znanje i iskustvo iz upravljanja ljudskim potencijalima i odnosima s javnošću. Sveobuhvatnost ovoga zanimanja zahtijeva trajno educiranje kako bi se postigao vlastiti razvitak i napredovanje poslovanja.

Copywriter

U oglasima za posao redovito se traži copywriter. Najjednostavnije rečeno to je osoba koja piše tekstove u svrhu oglašavanja i druge oblike marketinga. Ipak, copywriting je puno više od kreiranja reklama. To zanimanje podrazumijeva osmišljavanje raznovrsnog marketinškog sadržaja za web stranice, novine, časopise, portale, blogove, newslettere i društvene mreže. Copywriter mora imati pravopis i gramatiku u malome prstu. Također mora dobro poznavati svaku tematiku o kojoj piše te publiku kojoj je ona namijenjena. Klijenti žele tekst koji će istaknuti njihov proizvod. Svaka tvrtka zna da se preko oglašavanja dolazi do željenih rezultata u pozicioniranju na tržištu i prodaji svojih usluga, a tu je uloga copywritera neprocjenjiva. Svestranost, kreativnost i originalnost, koje traže klijenti i korisnici, ne može se dobiti ni na jednom studijskom programu.

