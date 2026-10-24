Velika promjena za Fokus: Ujedinili se s jednom strankom, iznijeli su i planove

Sporazum o ujedinjenju stranaka Fokus i Republika potpisan je u subotu u Zagrebu, a ujedinjena stranka zadržat će ime Fokus i predsjednika Gabrijela Deaka, dok će dosadašnji čelnik stranke Republika Damir Vanđelić biti njegov zamjenik

“Nakon ujedinjenja stranka će se dalje zvati Fokus. Ostajem predsjednik stranke Fokus”, izjavio je Deak novinarima nakon konvencije te dodao da će, uz Vanđelića, zamjenica predsjednika biti i gradonačelnica Samobora Petra Škrobot te da će se tehnički dio ujedinjenja provesti u idućih mjesec dana.

“Pripremamo se za parlamentarne izbore. Ovo ujedinjavanje je samo prvi korak”, rekao je Deak, napomenuvši da su Vanđelić i on već razgovarali s drugim manjim i regionalnim strankama koje dijele njihove stavove. Osim nas, kaže Deak, ne postoji niti jedna politička opcija koja zagovara manju državnu administraciju, manje poreze i slobodu građana u punom smislu te riječi.

Fokus i Republika ujedinili se pod imenom Fokus Izvor: Pixsell / Autor: Josip Mikacic/PIXSELL

"Takve bi poruke mogle probuditi tihu većinu koja šuti i promatra”, naglasio je. Deak: Domoljublje, lokal patriotizam i ekonomski liberalizam idu “ruku pod ruku” Deak je na konvenciji upozorio da Hrvatska u posljednjih 10 godina izgubila 350.000 stanovnika, dok je državna administracija narasla za najmanje 30.000 ljudi. “Zalažemo se za državu u kojoj rad i poduzetništvo nisu opterećeni nepotrebnim nametima, u kojoj institucije služe građanima, a javnim novcem se upravlja odgovorno”, rekao je. Istaknuo je da domoljublje, lokalpatriotizam i ekonomski liberalizam idu “ruku pod ruku” te da Fokus ne prihvaća da su neki te izraze preuzeli kao "samo svoje". "Mi također volimo Hrvatsku i želimo u njoj raditi i stvarati", poručio je. Deak se založio i za neovisno pravosuđe, ističući da je stanje u pravosuđu “velika rak-rana hrvatskom društvu”, te za čuvanje sigurnosti. “Moramo zaštititi svoje granice, ali moramo i uvesti red u svoje unutarnje redove”, rekao je.