U HDZ-u već rade strategiju: 'Penava je odabrao put bez povratka, do kraja godine...'

Ivan Penava je žestoko napao policiju i medije zbog objave fotografija odbjeglih torcidaša, a iznio je i svoje uvjete za ostanak na vlasti. No iza tog napada, poručuje iskusni HDZ-ovac, nepromišljena je reakcija na njegovu poziciju u vladajućoj koaliciji

Predsjednik Domovinskog pokreta, stranke koja je dio vladajuće koalicije, Ivan Penava, ovih dana bio je poprilično oštar na riječima. Posebno je u javnosti zazvonio njegov napad na policiju i medije zbog objave fotografija torcidaša u bijegu. No iskusni HDZ-ovac, s kojim je razgovarao Ivan Pandžić iz 24sata, smatra da će Penava sad zatezati odnos s ostatkom Vlade. 'Neće ovo stati i Ivan Penava će ići zatezati situaciju na drugim pitanjima, vjerojatno već na rebalansu proračuna ili proračunu, gdje će uskratiti potporu, pa očekujemo da će do kraja godine sam izaći iz vladajuće koalicije ili će isprovocirati izbacivanje. Penava nema drugog izbora i kroz to treba gledati i ovu promašenu podršku dijelu Torcide koja je slavila Hitlera. Iako se od toga ogradio, on je tamo fizički došao iz Vukovara i to je znak nedvosmislene podrške', govori visokopozicionirani sugovornik iz HDZ-a.

Nikad lošiji odnosi s premijerom Iako je premijer Andrej Plenković kratko i blago reagirao na Penavin istup iz Splita, očito je da se u HDZ-u pripremaju na scenarij bez Domovinskog pokreta. No doznaje se da nije problem u DP-u, već u samom Penavi. Njegov potez najvjerojatnije neće podržati svih osam saborskih zastupnika njegove stranke. 'Dva su razloga za takvo Penavino ponašanje. Nikad niža potpora u javnosti prema anketama i nikad lošiji odnosi s premijerom. On zna da ne može na parlamentarnim izborima za godinu i pol osvojiti sedam-osam mandata i zato si ide pokušati dići rejting napadom na Vladu i izlaskom iz koalicije. Opet će se raskoliti i Penava može računati na to da će njegov potez podržati tri-četiri zastupnika, a dio će ostati u koaliciji. Primjerice, niti jedan od tri ministra u Vladi sigurno nije za taj put jer rade svoj posao i to im samo šteti, ali Penava vidi slamku spasa tako da izlaskom i napadima zdesna uspije dići rejting i opet osvojiti više mandata na izborima', nastavlja HDZ-ovac. Zasad vladajuća koalicija ima podršku 79 zastupnika, zahvaljujući učlanjenju bivše SDP-ovke Boške Ban, podršci Darija Zurovca i Darka Vuletića. Ako bi koaliciju napustila četiri DP-ovca, to bi značilo da HDZ treba nove partnere. Ponovno povezivanje sa SDSS-om, koji ima tri zastupnika, vjerojatno ne bi sjelo ni preostalim DP-ovcima, tako da je u igri i suradnja s Dominom, strankom nastalom raspadom DP-a. 'Penava je izabrao pogrešan put ovime u Splitu, ali čini se da je to put bez povratka. Jer napasti policiju i ministra Davora Božinovića zbog zakonite objave fotografija ljudi koji su u bijegu jasna je poruka', zaključuje visokopozicionirani HDZ-ovac.