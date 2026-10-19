Tursku čeka velika politička bitka: Erdoganov najopasniji rival u zatvoru, oporba traži novog kandidata

Samo dvije godine nakon povijesnog uspjeha na lokalnim izborima, turska oporba suočava se s dubokom političkom krizom. Njezin najistaknutiji predstavnik Ekrem İmamoğlu nalazi se u zatvoru, najveća oporbena stranka se raspala, a predsjednik Recep Tayyip Erdoğan mogao bi ponovno sudjelovati na predsjedničkim izborima ako budu raspisani prijevremeno. Dok se oporbeni političari bore za politički opstanak, sve je neizvjesnije tko će predvoditi pokušaj promjene vlasti u Turskoj.

Turska politička scena prolazi kroz velike promjene uoči predsjedničkih i parlamentarnih izbora predviđenih za svibanj 2028. godine. Oporba, koja je 2024. ostvarila povijesni uspjeh na lokalnim izborima, danas je podijeljena, a njezini najistaknutiji političari suočavaju se sa sudskim postupcima. U središtu političkih previranja nalazi se Ekrem İmamoğlu, smijenjeni gradonačelnik Istanbula i jedan od najpoznatijih Erdoğanovih političkih suparnika. İmamoğlu je u zatvoru Silivri od ožujka 2025. godine, kada je uhićen u sklopu velike istrage o korupciji. Neposredno prije uhićenja poništena mu je sveučilišna diploma, a prema turskom ustavu visokoškolska diploma jedan je od uvjeta za predsjedničku kandidaturu.

Njegov politički položaj dodatno je otežan 11. rujna 2026., kada je u zasebnom postupku zbog vrijeđanja javnog dužnosnika osuđen na još dvije godine i mjesec dana zatvora. Sud je pritom primijenio odredbu koja bi mogla dovesti i do zabrane obnašanja političkih dužnosti. Oporba i organizacije za ljudska prava smatraju da sudski postupci protiv njezinih predstavnika predstavljaju pokušaj uklanjanja političke konkurencije. Sudska odluka podijelila najveću oporbenu stranku Kriza se dodatno produbila u svibnju, kada je sud smijenio Özgüra Özela s dužnosti predsjednika Republikanske narodne stranke (CHP). Sud je poništio njegov izbor na stranačkom kongresu 2023. godine i na čelo stranke vratio bivšeg predsjednika Kemala Kılıçdaroğlua. Özel je nakon toga napustio CHP te zajedno s još 90 parlamentarnih zastupnika osnovao Novu stranku. Nova politička organizacija odmah je postala najveća oporbena snaga u turskom parlamentu, sa 91 zastupnikom od ukupno 600, dok je CHP ostao na 44 zastupnika. Özelovoj stranci pridružile su se i stotine gradonačelnika, a u kolovozu joj je javnu potporu dao i İmamoğlu. Time je turska oporba, umjesto jedinstvenog nastupa protiv Erdoğana, ušla u razdoblje unutarnjih podjela i borbe za političko vodstvo.

'Erdogan je lider koji želi sam birati svoje protivnike' Turski novinar Tarık Toros, koji danas živi i radi u Londonu, smatra da Erdoğan godinama uspješno oblikuje političke okolnosti u kojima se održavaju izbori. 'Erdoğan je lider koji želi sam birati svoje protivnike. Mislim da je to jedan od razloga zašto je na vlasti već 24 godine', izjavio je Toros za bugarsku agenciju BGNES. Prema njegovim riječima, dugogodišnja Erdoğanova vladavina ne može se objasniti samo izbornom potporom. 'Kada netko vlada zemljom gotovo četvrt stoljeća, to nije samo zato što ga ljudi stalno biraju. Politički sustav također čini izbor nekoga drugog iznimno teškim', rekao je. Toros smatra da će Erdoğan nastojati utjecati na političke okolnosti i vrijeme održavanja sljedećih izbora. 'On odlučuje o vremenu i uvjetima izbora. Na izbore izlazi kada zna tko će mu biti protivnici i kada mu političko okruženje odgovara', ustvrdio je.

Recep Tayyip Erdogan Izvor: EPA / Autor: ALI HAIDER





Recep Tayyip Erdogan Izvor: EPA / Autor: ALI HAIDER

Može li İmamoğlu uopće biti kandidat? Toros smatra da će İmamoğlu teško uspjeti osigurati uvjete za predsjedničku kandidaturu, čak i ako iz zatvora nastavi politički utjecati na oporbu. 'Vlada ga pokušava politički pokopati, a istodobno ga držati iza rešetaka', rekao je. Upozorio je da bi se pritisak na bivšeg istanbulskog gradonačelnika mogao povećavati kako se izbori budu približavali. To bi, prema njegovu mišljenju, moglo uključivati i dodatna ograničenja njegove komunikacije s javnošću. İmamoğlu je prethodnih godina ostvario značajne izborne uspjehe u Istanbulu, gdje je vladajućoj Stranci pravde i razvoja (AKP) nanio nekoliko važnih poraza. Upravo zbog toga njegova politička budućnost ostaje jedno od ključnih pitanja turske oporbe. Tko bi mogao zamijeniti İmamoğlua? Ako İmamoğlu ne bude mogao sudjelovati na predsjedničkim izborima, kao moguća alternativa sve se češće spominje gradonačelnik Ankare Mansur Yavaş. Riječ je o političaru za kojeg dio oporbenih analitičara smatra da bi mogao privući birače različitih političkih opredjeljenja. Novinar Levent Kenez, koji nakon odlaska iz Turske živi u Švedskoj i radi za istraživačku platformu Nordic Monitor, također ga navodi kao jednu od najvažnijih mogućih alternativa. No upozorava da bi se i drugi oporbeni kandidati mogli suočiti s pravnim preprekama. 'Svaki kandidat koji ima šansu pobijediti Erdoğana može biti blokiran putem pravosudnog sustava ili drugim sredstvima', rekao je Kenez za BGNES.

'Ne govorimo o potpuno demokratskoj zemlji' Kenez smatra da se politička situacija u Turskoj ne može promatrati samo kroz odnose među strankama i rezultate izbora. 'Kada govorimo o izborima i strankama u Turskoj, ne govorimo o potpuno demokratskoj zemlji. Mediji su u velikoj mjeri pod kontrolom vlade, a oporba je pod golemim pritiskom pravosuđa', rekao je. Sudsko uklanjanje Özela s čela CHP-a tumači kao dio šire strategije slabljenja oporbe. 'Kada se pojave unutarnji sukobi u stranci, pozornost se preusmjerava s problema zemlje na međusobne obračune. Cilj je okrenuti članove stranke jedne protiv drugih', ustvrdio je. Prema njegovoj ocjeni, podjela je oslabila organizacijsko jedinstvo oporbe, iako je velik dio zastupnika i političkih dužnosnika podržao Özelovu Novu stranku. Prijevremeni izbori mogli bi otvoriti put novoj Erdoğanovoj kandidaturi Redovni predsjednički i parlamentarni izbori predviđeni su za 14. svibnja 2028. godine. Međutim, mogućnost njihova ranijeg održavanja postala je jedno od najvažnijih političkih pitanja u zemlji. Za raspisivanje prijevremenih izbora potrebna je potpora najmanje 360 zastupnika u parlamentu, a vladajuća koalicija sama nema dovoljno glasova. Posebno je važno to što bi raspisivanje izbora parlamentarnom odlukom tijekom aktualnog mandata Erdoğanu otvorilo ustavnu mogućnost nove predsjedničke kandidature. Zbog toga bi glasovi oporbenih i manjih stranaka mogli imati ključnu ulogu u pregovorima o datumu izbora. Kurdska stranka mogla bi imati važnu ulogu Posebna pozornost usmjerena je na prokurdsku Stranku jednakosti i demokracije naroda (DEM). Ta je stranka zajedno s vladajućim AKP-om podržala zakon kojim se uspostavlja pravni okvir za razoružavanje i raspuštanje Radničke stranke Kurdistana (PKK). Zakon je u kolovozu usvojen sa 468 glasova. Iako potpora tom zakonu ne znači automatski politički savez s Erdoğanom, pokazuje da DEM može imati važnu ulogu u parlamentarnim pregovorima. Njezini glasovi mogli bi biti značajni pri odlučivanju o prijevremenim izborima i eventualnim ustavnim promjenama.