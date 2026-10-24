Trumpu se vanjska politika vraća kao bumerang: Amerikanci mu sve više zamjeraju jednu stvar

Vanjska politika rijetko je presudan čimbenik na američkim izborima na sredini predsjedničkog mandata, kada odluke birača obično diktiraju gospodarski razlozi, no ovaj put je drukčije, piše britanska novinska agencija Reuters

Uz rat koji Donald Trump vodi protiv Irana i njegovo uvođenje carina protiv niza zemalja, što Amerikancima povećava troškove života, predsjednikov pristup međunarodnim odnosima postao je pitanje koje izravno pogađa kućne budžete Amerikanaca. Kako se približavaju izbori 3. studenoga, sve je više naznaka da birači vide izravnu poveznicu između tih dviju stvari, što za Trumpa i njegove kolege republikance predstavlja ozbiljan teret i ugrožava njihovu kontrolu nad Kongresom.

Među tim naznakama je i anketa agencija Reuters i Ipsos, provedena ranije ovog mjeseca, koja pokazuje da 78 % Amerikanaca za rast cijena, koje rastu brže od njihovih primanja, krivi upravo Trumpovu politiku. Još od 2006. kada su republikanci tadašnjeg predsjednika Georgea W. Busha izgubili većinu u oba doma Kongresa, dok je on sam bio duboko upleten u nepopularan rat u Iraku, način na koji američki čelnik upravlja međunarodnim događajima nije imao toliku ulogu u određivanju ishoda izbora na sredini mandata. Političke posljedice za Trumpa mogle bi biti i znatno veće. Ankete pokazuju da birači danas osjećaju gospodarski pritisak zbog visokih cijena goriva i sve skupljih namirnica na način na koji to nisu osjećali prije dva desetljeća. 'Ukratko, ljudi osjećaju posljedice Trumpova rata i drugih politika', ocijenio je Christopher Preble, viši suradnik u washingtonskom istraživačkom centru Stimson Center. 'Sada birači imaju priliku izraziti svoje nezadovoljstvo načinom na koji on rješava sva ta pitanja.' Kontroverzni politički potezi S obzirom na to da je njegova popularnost pala na povijesno niske razine, Trump, unatoč tomu što govori drugo, jasno pokazuje da je svjestan izravne veze koju birači povlače između njegove vanjske politike i troškova vlastitog života. To je u razdoblju uoči izbora dovelo do nekih kontroverznih političkih poteza.

Među njima se ističe Trumpovo ukidanje sankcija na ruski izvoz dizela, s ciljem snižavanja cijena goriva. Kritičari, uključujući i neki njegovi stranački kolege republikanci, smatraju da taj potez dodatno učvršćuje dojam da Trump sve više staje na stranu Moskve u njezinu ratu u Ukrajini. Također je vršio pritisak na Kijev da obustavi napade na ruske rafinerije, pokušavajući pritom prebaciti krivnju za visoke cijene benzina u SAD-u na Kijev iako stručnjaci ističu da je nagli rast troškova energije prvenstveno posljedica rata koji je on, zajedno s Izraelom, pokrenuo protiv Irana prije gotovo osam mjeseci. Istovremeno je obećao da neće narediti nove napade na Iran prije izbora na sredini mandata, iako se, prema brojnim izvještajima, SAD i Izrael pripremaju za moguću veliku eskalaciju nakon izbora. Istraživanja javnog mnijenja pokazuju da se većina birača protivi ratu koji je pokrenuo Trump, isti onaj Trump koji je u kampanji obećavao izbjegavanje novih inozemnih intervencija. On, međutim, inzistira na tome da bi Amerikanci trebali prihvatiti privremeno više cijene goriva kako bi on mogao spriječiti Iran u razvoju nuklearnog oružja. Iran tvrdi da je njegov nuklearni program namijenjen civilnim svrhama. Tijelo UN-a za nadzor nuklearne energije i američke obavještajne službe procijenile su da je Teheran još 2003. godine obustavio program razvoja nuklearnog oružja. Neki republikanski kandidati distancirali su se od Trumpa po pitanjima koja se kreću od sukoba na Bliskom istoku i trgovinskog rata s Kanadom pa sve do njegove kampanje pritisaka na Ukrajinu. S druge strane, Iran nastoji održati visoke cijene nafte i naštetiti Trumpu na izborima na sredini mandata. Kako su za Reuters izjavili visoki iranski dužnosnici, Teheran pritom koristi nove taktike usmjerene na brodove koji prolaze kroz Hormuški tjesnac te namjerno produljuje diplomatski zastoj.