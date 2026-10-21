Trump iznio nevjerojatnu tvrdnju: 'Kijev bi pao za jedan dan, ali taj glupi general...'

Američki predsjednik Donald Trump iznio je neobično objašnjenje zašto ruska vojska u prvim danima invazije u veljači 2022. nije zauzela Kijev

Prema njegovoj verziji događaja, ruske snage mogle su stići do ukrajinske prijestolnice za samo nekoliko sati i završiti rat već prvog dana, no plan je navodno propao zbog pogrešne odluke jednog generala. Trump je o tome govorio u utorak u Bijeloj kući, prisjećajući se početka ruske invazije na Ukrajinu. Tada su ruske oklopne snage napredovale prema Kijevu, a golema vojna kolona koja se protezala sjeverno od grada postala je jedna od najupečatljivijih slika prvih tjedana rata. Američki predsjednik ustvrdio je da je ruska vojska imala otvoren put prema ukrajinskoj prijestolnici, ali da je neimenovani zapovjednik odlučio napustiti glavnu cestu i krenuti preko poljoprivrednog zemljišta.

‘Rusi su imali tisuću tenkova koji su se kretali betonskom autocestom. Mogli su stići u Ukrajinu za četiri sata, vozeći najvećom brzinom tenka, koja iznosi točno 48 milja na sat (oko 77 kilometara na sat). Ništa ih nije moglo zaustaviti. Rat bi završio za jedan dan’, rekao je Trump. Potom je izrazio sumnju da je general odgovoran za takvu odluku uopće još živ. ‘Nemam pojma tko je taj general. Sumnjam da je još živ’, dodao je američki predsjednik. Tenkovi, blato i pogrešan smjer Trump je zatim detaljnije opisao odluku koju smatra presudnom za neuspjeh ruskog napredovanja prema Kijevu. Prema njegovim riječima, ruski zapovjednik napustio je asfaltiranu prometnicu i poveo snage preko poljoprivrednog zemljišta, umjesto da nastavi autocestom. ‘A taj vrlo glupi general, nemam pojma tko je on. Sumnjam da je još među nama. Sumnjam da je još živ’, izjavio je Trump. ‘Odlučio je skrenuti desno na poljoprivredno zemljište, zatim lijevo prema Kijevu, umjesto da nastavi autocestom. Savršeno dobrom, betonskom autocestom, kojom im je dotad išlo jako dobro. Stigli bi za tri i pol ili četiri sata i cijeli bi rat završio.’

Trump on Ukraine War: The Russians had a thousand tanks riding up a concrete highway. They would have been in Ukraine in four hours, going maximum tank speed, which is 48 miles an hour, to be exact. Nothing to stop them. The war would have been over in one day. And this very stupid general—I have no idea who he is. I doubt he’s still with us. I doubt he’s still living. He decided to hang a right onto the farmland and then take a left and go up to Kyiv, rather than staying on the highway—the concrete highway, perfectly good highway—where they were doing very nicely. It would have been three and a half, four hours, and the whole war would have ended. He ended up getting stuck in the mud. — Clash Report (@clashreport) October 20, 2026