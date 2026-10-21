Trump iznio nevjerojatnu tvrdnju: 'Kijev bi pao za jedan dan, ali taj glupi general...'

Američki predsjednik Donald Trump iznio je neobično objašnjenje zašto ruska vojska u prvim danima invazije u veljači 2022. nije zauzela Kijev
Prema njegovoj verziji događaja, ruske snage mogle su stići do ukrajinske prijestolnice za samo nekoliko sati i završiti rat već prvog dana, no plan je navodno propao zbog pogrešne odluke jednog generala.
Trump je o tome govorio u utorak u Bijeloj kući, prisjećajući se početka ruske invazije na Ukrajinu. Tada su ruske oklopne snage napredovale prema Kijevu, a golema vojna kolona koja se protezala sjeverno od grada postala je jedna od najupečatljivijih slika prvih tjedana rata.
Američki predsjednik ustvrdio je da je ruska vojska imala otvoren put prema ukrajinskoj prijestolnici, ali da je neimenovani zapovjednik odlučio napustiti glavnu cestu i krenuti preko poljoprivrednog zemljišta.
‘Rusi su imali tisuću tenkova koji su se kretali betonskom autocestom. Mogli su stići u Ukrajinu za četiri sata, vozeći najvećom brzinom tenka, koja iznosi točno 48 milja na sat (oko 77 kilometara na sat). Ništa ih nije moglo zaustaviti. Rat bi završio za jedan dan’, rekao je Trump.
Potom je izrazio sumnju da je general odgovoran za takvu odluku uopće još živ.
‘Nemam pojma tko je taj general. Sumnjam da je još živ’, dodao je američki predsjednik.
Tenkovi, blato i pogrešan smjer
Trump je zatim detaljnije opisao odluku koju smatra presudnom za neuspjeh ruskog napredovanja prema Kijevu. Prema njegovim riječima, ruski zapovjednik napustio je asfaltiranu prometnicu i poveo snage preko poljoprivrednog zemljišta, umjesto da nastavi autocestom.
‘A taj vrlo glupi general, nemam pojma tko je on. Sumnjam da je još među nama. Sumnjam da je još živ’, izjavio je Trump.
‘Odlučio je skrenuti desno na poljoprivredno zemljište, zatim lijevo prema Kijevu, umjesto da nastavi autocestom. Savršeno dobrom, betonskom autocestom, kojom im je dotad išlo jako dobro. Stigli bi za tri i pol ili četiri sata i cijeli bi rat završio.’
Što se doista događalo pred Kijevom?
Trumpovo objašnjenje ruskog neuspjeha pred ukrajinskom prijestolnicom znatno se razlikuje od onoga što pokazuju vojne analize i dostupni podaci s početka invazije 2022. godine. Rusko napredovanje nije zaustavila samo jedna pogrešna odluka zapovjednika, nego kombinacija ukrajinskog otpora, logističkih problema i uništenih prometnih pravaca.
Ruske oklopne kolone doista su napredovale glavnim cestama sa sjevera prema Kijevu. No golema kolona koja se protezala desecima kilometara nije zapela zbog toga što je neki general jednostavno skrenuo na poljoprivredno zemljište. Ruske snage suočile su se s ozbiljnim poteškoćama u opskrbi gorivom, hranom i drugim zalihama, kvarovima vozila te ukrajinskim napadima koji su ometali njihovo napredovanje.
Ukrajinci su pritom sustavno rušili mostove na prilazima prijestolnici, a uništenje brane na rijeci Irpinj pridonijelo je poplavljivanju okolnog područja. Srušeni prijelazi, raskvašeni teren i napadi ukrajinskog pješaštva, naoružanog protutenkovskim sustavima Javelin i NLAW, otežavali su ruskim snagama kretanje i prisiljavali ih da traže alternativne pravce. Dio vozila pritom je doista završio zaglavljen u blatu, ali to nije bilo jedino ni glavno objašnjenje neuspjeha operacije.
Ni Trumpova tvrdnja o tenkovima koji bi autocestom mogli juriti gotovo 80 kilometara na sat ne uzima u obzir stvarne uvjete borbenog djelovanja. Oklopne kolone ne napreduju takvim brzinama bez osigurane logistike, zaštite pješaštva i potpore iz zraka.
Upitna je i njegova priča o iznimno obilnim kišama koje su navodno presudile ruskom napredovanju. Meteorološki podaci za sjever Ukrajine u veljači 2022. ne upućuju na nezapamćene oborine kakve opisuje Trump, nego na tipične zimske uvjete s temperaturama oko nule.