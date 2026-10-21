Tisuće ljudi na dočeku studenata u Beogradu: Suze, zagrljaji, pjesma i bakljada na ulicama

Studenti i građani koji su proteklih dana pješice putovali iz različitih dijelova Srbije stigli su u srijedu navečer u Beograd, gdje im je priređen doček uz pjesmu, baklje, vatromet i ovacije okupljenih. Kolone iz Novog Sada, zapadne i istočne Srbije okupile su se na Studentskom trgu, ispred Rektorata Beogradskog sveučilišta, uoči završnog predizbornog skupa Studentske liste, zakazanog za četvrtak na Slaviji

Tisuće građana izašle su na beogradske ulice kako bi pozdravile sudionike višednevnog marša. Doček je protekao u emotivnoj atmosferi, uz zagrljaje, suze i pjesmu, a sudionicima su na pojedinim lokacijama postavljeni crveni tepisi, piše Nova.rs. Studenti su u Beograd stizali iz tri smjera. Kolona sa sjevera, koja je krenula iz Novog Sada, prošla je kroz Zemun i preko Brankova mosta stigla do Studentskog trga nešto poslije 23 sata. Ondje su joj se pridružili studenti i građani koji su ranije stigli iz zapadne Srbije. Njihov dolazak pratili su vatromet i bakljada, a na Studentskom trgu pjevale su se pjesme 'Đurđevdan', 'Tri poljupca' i 'Za milion godina', koja je postala jedan od simbola studentskih prosvjeda.

'Mi smo svi jedan narod' Okupljenima ispred Rektorata obratio se i student Bogdan, koji je pješačio sa zapadnom kolonom. 'U nedjelju sam krenuo s kolegama iz Gornjeg Milanovca. Onda su nam se pridružili Šabac i Valjevo, koji su krenuli u ponedjeljak. Ta spajanja između nas nevjerojatna su stvar jer i sami vidite da nema nikakvih razlika među nama, mi smo svi jedan narod', poručio je. Na Brankovu mostu sudionike marša iz Novog Sada dočekali su i kandidati Studentske liste, među njima Željko Hubač, Ilija Srdanović, Jovo Bakić i Tihomir Stanić. Zajedno su nastavili prema Studentskom trgu. Doček je organiziran i u Zemunu, gdje su okupljeni građani zaplesali kolo. Među njima je bio glumac Dragan Jovanović, koji je pozdravio sudionike marša, a i sam se provozao traktorom. Studente su tijekom večeri pozdravili i princ Filip Karađorđević te princeza Danica. Pojačane policijske snage u središtu Beograda Dok su se kolone približavale središtu grada, ispred zgrade Predsjedništva Srbije bilo je pojačano policijsko osiguranje. Prema izvještaju Nova.rs, ondje se nalazio veći broj policajaca, policijskih vozila i autobusa. Dio okupljenih tijekom prolaska gradom uzvikivao je 'Uhitite Vučića', a čule su se i pjesme u kojima su prosvjednici poručivali da očekuju odlazak dosadašnje vlasti. Unatoč umoru nakon višednevnog pješačenja, mnogi sudionici nastavili su prema Studentskom trgu, gdje je organiziran zajednički doček.