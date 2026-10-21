Teške malverzacije u Mađarskoj: Priveden bivši guverner

Istraga je pokrenuta nakon što je izvješće Državnog ureda za reviziju upozorilo na sporna ulaganja zaklade koju je osnovala Mađarska narodna banka (NBH) i tvrtke Optima Investment Ltd, koja je upravljala imovinom zaklade.

Slučaj se odnosi na mrežu zaklada i tvrtki koje je središnja banka osnovala pod Matolcsyjevim vodstvom. Tužiteljstvo i policija od početka 2025. i stražuju kako je više od 266 milijardi forinti (817 milijuna dolara) sredstava središnje banke preusmjereno kroz te subjekte, što je , prema tužiteljstvu, prouzročilo osobito veliku financijsku štetu.

"U sklopu istrage tužiteljstvo je danas ispitalo i privelo bivšeg guvernera NBH-a Györgya Matolcsyja i njegove suučesnike u svojstvu osumnjičenika", priopćilo je tužiteljstvo.

Dodalo je da je pokrenulo postupak izdavanja međunarodnih uhidbenih naloga za još dvije osobe te da je Matolcsy odbio iznijeti obranu.

Matolcsyjev odvjetnik Pal Batki potvrdio je Reutersu da je njegov klijent priveden.

"Sumnje protiv mog klijenta mogu se sažeti kao vrlo složen skup optužbi koje još nismo imali priliku u cijelosti proučiti i razmotriti", rekao je Batki.

Mađarski portal Telex, pozivajući se na Batkija, objavio je da je Matolcsy ispitan zbog sumnje na prijevaru kojom je prouzročena znatna financijska šteta te uporabu krivotvorene privatne isprave. Odvjetnik je rekao da tužiteljstvo traži određivanje istražnog zatvora bivšem guverneru, o čemu bi sud trebao odlučiti tijekom ovog tjedna.

Matolcsy je u travnju izjavio da središnja banka nije imala zakonske ovlasti miješati se u poslovanje zaklada jer su one "djelovale neovisno".

Zaplijenjeno 300 milijuna dolara

Premijer Peter Magyar, koji je na izborima u travnju porazio Viktora Orbana, poručio je da se mora istražiti prethodno poslovanje središnje banke, a njegova vladajuća stranka u tu je svrhu osnovala i parlamentarno povjerenstvo.

Mađarsko tužiteljstvo i policija u svibnju su zaplijenili oko 92 milijarde forinti (300 milijuna dolara) u novcu i vrijednosnim papirima u sklopu istrage o pranju novca povezane sa zakladama koje je središnja banka osnovala prije nekoliko godina.

Prema tužiteljstvu, NBH je 2014., tijekom Matolcsyjeva mandata, osnovao zaklade Pallas Athene i dodijelio im javna sredstva ostvarena zahvaljujući tečajnim dobicima središnje banke.

Pretposljednjeg radnog dana Matolcsyjeva mandata, 28. veljače 2025., fond privatnog kapitala koji je zastupala Optima sklopio je ugovor o pozajmljivanju vrijednosnih papira koji tužiteljstvo smatra fiktivnim.

Prema tužiteljstvu, cilj sporazuma bio je prenijeti kontrolu nad imovinom zaklade "na krug osoba na koje bi Matolcsy nastavio imati utjecaj i nakon isteka guvernerskog mandata, kako bi on i njegov sin mogli ulagati tu imovinu u vlastite svrhe radi ostvarivanja dobiti".