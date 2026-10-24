Krš i lom u Zagrebu: Pet osoba ozlijeđeno, automobil se prevrnuo na krov

Pet osoba lakše je ozlijeđeno u nesreći koja se u petak kasno navečer dogodila kod Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Kako je za net.hr potvrdila zagrebačka policija, prevezene su u KBC Zagreb te su u nesreći sudjelovala dva vozila u Ulici hrvatske bratske zajednice u 23.10 sati.

Očevidom je utvrđeno da se vozač pulskih registracija nije zaustavio na semaforu iako je za njegov smjer bilo crveno. Ušao je u raskrižje i naletio na drugo vozilo kojemu je na semaforu bilo zeleno te je zadržavalo smjer kretanja, navode iz policije.

Vozilo pulskih registracija se od siline udara prevrnulo na krov, a na mjesto nesreće sinoć su stigla vozila hitne pomoći te vatrogasci.