Štern poručio Plenkoviću: Hrvatska mora preuzeti kontrolu nad INA-om

Energetski stručnjak, poduzetnik i bviši ministar gospodarstva Davor Štern komentirao je stanje na tržištu energenata te udaljavanje SAD-a i Europe te zbližavanje Donalda Trumpa i Vladimira Putina

"Činjenica je da se odnos Trumpa i Putina od početno negativnog kreće polako prema pozitivnom. Vidi se razilaženje europske i američke politike, a tu je malo kriva i Europa jer se pokušava konsolidirati na nesolidnim osnovama. Ono što im je Trump pokušavao objasniti da će se događati s imigrantima, sad se i događa, a ot mu je dalo vjetar u leđa. On zna da ga doma čekaju te iste stvari, puno je nezadovoljnika i u Americi, koji će izaći na ulice kad njegova stega popusti", kazao je Davor Štern kod Nine Kljenak u N1 studiju uživo. Trump je trgovac i reagira u skadu s interesima Istaknuo je da je Trump vrlo pragmatičan, da se bazira na životnom iskustvu, na osobnim i obiteljskim interesima te na ljudima iz duboke države koji su ga izabrali - u skladu sa svojim interesima.

"On je u biti trgovac, koji reagira u skladu s trenutnim interesima onih koji su ga doveli i koji mu pomažu da ostane na vlasti. Trgovina Amerike i Europe s Rusijom nikad nije ni prestala. Sve njihove sankcije nisu ostavile duboki trag na Rusiju, ja nisam u njih vjerovao od početka jer Rusi znaju živjeti u neimaštini i teško ih je slomiti sankcijama", naglasio je. Dodao je kako je Europa nejedinstvena i različite zemlje imaju različite interese, a koriste i različite izvore energije. "Jug dobiva plin iz Sjeverne Afrike, Francuska, Španjolska, Italija i Portugal ne ovise o Rusiji. Najviše je stradala Njemačka, a plaća cijenu svojim gospodarstvom", rekao je. SAD najveći izvoznik LNG-a Štern upozorava da je Amerika samodostatna i da je Trump na početku mandata preskočio zelene te da su danas najveći izvoznik LNG-a. "Europa se morala okrenuti LNG–ju iz Rusije jer ga nema dovoljno iz Zaljeva zbog rata s Iranom. Svatko se brine samo za sebe, mi smo jedini koji se striktno držimo sankcija, čak smo i onaj jedan brod potjerali iz Omišlja – to se nigdje ne bi dogodilo", istaknuo je Štern.