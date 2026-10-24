Slovenija postavila nove kamere na autocestama: Na ove četiri dionice mjerit će prosječnu brzinu

Izvođač ima dva mjeseca za otklanjanje nedostataka i dopunu dokumentacije , nakon čega će biti potreban novi komisijski pregled. Prema DARS-u, utvrđeni nedostaci ne utječu na siguran i pravilan rad sustava, piše slovensko Delo .

Prvi komisijski pregled sustava za mjerenje prosječne brzine obavljen je 16. listopada. Tijekom pregleda utvrđeni su određeni nedostaci koje izvođač radova mora otkloniti prije konačnog preuzimanja opreme.

Kamere na četiri dionice

Novi sustavi za mjerenje prosječne brzine postavljeni su na četiri dionice slovenskih autocesta: između Logatca i Vrhnike u smjeru Ljubljane, između Ljubljane Brod i Vodica u smjeru Kranja, na Višnjegorskom klancu u smjeru Novog Mesta te na području Trojan.

Slovenski Ured za mjeriteljstvo izdao je potrebna odobrenja za mjerne sustave, pri čemu je postupak za dionicu kod Trojan trajao dulje nego za ostale tri lokacije.