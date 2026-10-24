Slovenija postavila nove kamere na autocestama: Na ove četiri dionice mjerit će prosječnu brzinu

Na četiri dionice slovenskih autocesta postavljeni su sustavi za mjerenje prosječne brzine, no još nisu počeli s radom. Slovenska državna tvrtka DARS obavila je prvi pregled sustava, nakon kojeg je utvrđeno da su potrebni dodatni radovi i dokumentacija
Prvi komisijski pregled sustava za mjerenje prosječne brzine obavljen je 16. listopada. Tijekom pregleda utvrđeni su određeni nedostaci koje izvođač radova mora otkloniti prije konačnog preuzimanja opreme.
Izvođač ima dva mjeseca za otklanjanje nedostataka i dopunu dokumentacije, nakon čega će biti potreban novi komisijski pregled. Prema DARS-u, utvrđeni nedostaci ne utječu na siguran i pravilan rad sustava, piše slovensko Delo.
Kamere na četiri dionice
Novi sustavi za mjerenje prosječne brzine postavljeni su na četiri dionice slovenskih autocesta: između Logatca i Vrhnike u smjeru Ljubljane, između Ljubljane Brod i Vodica u smjeru Kranja, na Višnjegorskom klancu u smjeru Novog Mesta te na području Trojan.
Slovenski Ured za mjeriteljstvo izdao je potrebna odobrenja za mjerne sustave, pri čemu je postupak za dionicu kod Trojan trajao dulje nego za ostale tri lokacije.
Kazne do 1200 eura
Za prekoračenje dopuštene brzine na slovenskim autocestama predviđene su kazne od 40 do 1200 eura. Prema slovenskom Zakonu o pravilima cestovnog prometa, prekoračenje brzine do 20 km/h kažnjava se s 40 eura, od 20 do 30 km/h sa 60 eura, a od 30 do 40 km/h sa 120 eura. Za prekoračenje od 40 do 50 km/h kazna iznosi 250 eura, a od 50 do 60 km/h 400 eura.
Najstroža kazna od 1200 eura predviđena je za vozače koji dopuštenu brzinu prekorače za više od 60 km/h. Za teža prekoračenja propisani su i kazneni bodovi.
Još nije poznato kada počinje kažnjavanje
Sustave će nakon završetka potrebnih postupaka preuzeti slovenska policija, koja će biti nadležna za njihovo korištenje i obradu prikupljenih podataka. DARS će biti zadužen za održavanje opreme, ali neće imati pristup podacima.
Datum početka mjerenja prosječne brzine i kažnjavanja vozača zasad nije određen.